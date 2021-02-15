SkyUp ожидает разрешения на пролет для осуществления рейса из Занзибара в Киев, к переговорам подключена Госавиаслужба

Авиакомпания SkyUp Airlines (Киев), чей рейс PQ 6972 Занзибар-Киев в связи с поломкой самолета не вылетел 13 февраля по расписанию, в настоящее время ожидает разрешения от третьих стран на осуществление рейса в понедельник.

"По техническим причинам рейс SkyUp Airlines PQ 6972 Занзибар-Киев не вылетел по расписанию. За несколько часов технически самолет был готов совершить рейс. Однако для его выполнения нужно было внести изменения в маршрут и учесть правила выполнения рейса относительно рабочего времени экипажей. А также, получить необходимые разрешительные документы от стран, чьи границы мы пересекаем", - сообщается на странице авиакомпании в Facebook.

SkyUp заявляет, что с 13 февраля ее представители ведут переговоры с авиационными органами страны, чтобы получить разрешения на пролет в их воздушном пространстве.

"Несколько раз мы получали устные заверения о готовности предоставить разрешения. Тогда мы начинали подготовку к рейсу, срывая пассажиров с места, однако в последний момент получали отказ. Сейчас к переговорам присоединилась Госавиаслужба, чтобы ускорить решение вопроса. Еще раз подчеркиваем, технически самолет готов совершить рейс в любую минуту", - рассказали в авиакомпании.

По информации SkyUp в настоящее время пассажиры данного рейса размещены в отдельных номерах до 16 февраля.

"Если мы не получаем разрешительных документов на сегодняшний вылет, завтра все пассажиры смогут вылететь в Киев нашим регулярным рейсом. Актуальную информацию о времени вылета пассажиры получают в смс-сообщениях", - заявили в авиакомпании.

Как сообщалосьсо ссылкой на Министерство иностранных дел, около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. МИД и посольство Украины в Кении работают над скорейшим возвращением туристов на родину.