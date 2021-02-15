Секретарь Харьковского горсовета против переименования объектов, названных в честь маршала Жукова

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов выступает против переименования объектов, названных в честь советского маршала Георгия Жукова.

"Я против этого. Я считаю, что у нас было и будет увековечение памяти маршала Жукова как героя войны, который, действительно, был, как говорят, маршалом победы, а его хотят сегодня привязать к тем партийным регалиям, которые у него были", - заявил Терехов во время пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что переименовывать названные в честь Жукова объекты он не планирует, поскольку маршал был "выдающимся военачальником".

"Я могу сказать, что я изучал биографию маршала Жукова и могу сказать, что это выдающийся военачальник, был побежден фашизм и нацизм. Поэтому сегодня переименовывать проспект у меня нет намерений, переименовывать школу я тоже не имею намерений. Пусть кому нужно, идут в суд", - добавил Терехов.

Как сообщалось, в мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Оно, в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" во "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова.

19 июня 2019 года и 26 февраля 2020 года Харьковский горсовет голосовал за переименование проспекта Петра Григоренко и присвоение ему имени советского маршала Георгия Жукова.

Оба решения были обжалованы в суде.

Кроме того, общественная организация "Свитанок" требует переименовать 127 школу, которая сейчас носит имя маршала Жукова.