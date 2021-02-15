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14:05 15.02.2021

В Институте глазных болезней им.Филатова впервые в мире удалили внутриглазную гемангиому

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В Институте глазных болезней им.Филатова впервые в мире удалили внутриглазную гемангиому

В Государственном учреждении "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. Филатова НАМНУ" (Одесса) впервые в мире провели уникальную операцию по удалению внутриглазной гемангиомы хориоидеи большого размера.

Как сообщается в пресс-релизе института, операция была проведена в конце 2020 года 21-летней пациентке, у которой нельзя было использовать нехирургические методы лечения из-за большого размера опухоли (12,2мм х 16,1 мм, выпирание в стекловидное тело – 6 мм), которая продолжала расти.

"Понимая, что будет означать для молодой активной девушки потеря глаза и с косметической, и с психологической точки зрения, врачи Института им. Филатова предложили пациентке операцию", - сообщается в пресс-релизе.

Для снижения риска кровотечения специалисты института воспользовались своей уникальной разработкой - методом высокочастотной сварки биологических тканей в офтальмологии, разработанной совместно с Институтом электросварки им. Е.А. Патона НАН Украины. Ими же был разработан необходимый для проведения вмешательств инструментарий.

Операцию провел один из авторов метода, доктор медицинских наук Николай Уманец. Во время операции, длившейся несколько часов, каждый рассеченный сосуд "заваривали" во избежание кровотечения.

"Когда через месяц пациентка приехала на осмотр, врачи не только убедились в том, что им удалось сохранить глаз, но и выявили появление у нее "силуэтного зрения", которого не было до операции", - сообщается в пресс-релизе.

В настоящее время специалисты института готовят публикации в известные в мире офтальмологические издания. Сделанная во время операции видеосъемка позволит представить уникальное достижение на мировых конференциях и конгрессах.

Гемангиомы (hemangioma) - доброкачественные новообразования, которые поражают кровеносные сосуды человека в различных участках тела. В случае образования в сосудистой оболочке глаза (хориоидее) они не угрожают жизни пациента, однако сопровождаются значительным снижением зрения и могут стать причиной развития серьезных осложнений, таких как отслойка сетчатки, кровоизлияние в полость глаза, повышение внутриглазного давления (глаукома).

В настоящее время существует ряд методов лечения данной патологии, направленные на остановку роста и разрушение опухоли и эффективны в случае маленьких по размеру образований. Единственной зафиксированной мировым офтальмологическим сообществом попыткой хирургического удаления внутриглазной гемангиомы является операция, проведенная в 2019 году итальянским врачом-офтальмологом Барбарой Паролини. В том случае опухоль была невелика. В случае большого размера образования и/или неудачного его расположения хирургическое удаление внутриглазных гемангиом не проводится по причине очень высокого риска кровотечения и отсутствия эффективных методов его остановки. Чаще всего единственным способом решения проблемы является удаление глаза.

Теги: #операция #офтальмология
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