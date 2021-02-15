JYSK расширяет украинскую сеть до 77 магазинов

ООО "Юск Украина" (Киев), развивающее в Украине сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK группы компаний Jysk Group (Дания), планирует в первом полугодии 2021 года расширить сеть до 77 магазинов, сообщил исполнительный директор JYSK Евгений Иваница агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, на март запланировано открытие JYSK в Новой Каховке, в апреле – в харьковском ТЦ "Восторг" и столичном New Way, в июне – в столичных Novus на ст. м. Житомирская и ТЦ Good Life.

"Все магазины – в новом формате 3.0. Мы открываем в этом формате все новые и активно реконструируем действующие. Во время январского локдауна 2021 года мы успели обновить JYSK во львовском ТРЦ Victoria Gardens и харьковском ТЦ "Украина". Сейчас под этот формат реконструировано уже более половины магазинов сети", - сообщил Иваница.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине в 2004 году. По состоянию на 15 февраля 2021года сеть представлена 72 магазинами, а также интернет-магазином.

На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,9 тыс. магазинов в 51 стране, преимущественно в Европе.