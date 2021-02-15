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13:16 15.02.2021

И.о. ректора КНУ им.Шевченко Губерский просит суд обязать "Красный Губер" не использовать его имя и изображение

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И.о. ректора КНУ им.Шевченко Губерский просит суд обязать "Красный Губер" не использовать его имя и изображение

Исполняющий обязанности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Леонид Губерский просит суд обязать ОО "Красный Губер" прекратить использование его имени и изображения в символике и деятельности организации.

Согласно Единому реестру судебных решений, ректор университета обратился в Днепровский суд Киева с иском к общественной организации "Красный Губер" ("Червоний Губер" – укр) с требованием прекратить использования его имени и изображения в символике и деятельности организации.

"После многочисленных расследований о коррупции в университете, организации митинга против политики в вузе и десятков запросов, ректор КНУ имени Т. Шевченко решил подать иск в суд", - написал "Красный Губер" в своем паблике в социальной сети Facebook.

"Красный Губер" является инициативой студентов КНУ им. Шевченко, которая переросла в общественную организацию.

 

Теги: #кну #губерский
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