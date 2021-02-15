События

13:12 15.02.2021

В суд направлен первый обвинительный акт в "делах Майдана" по спецпроцедуре – ГБР

1 мин читать
В суд направлен первый обвинительный акт в "делах Майдана" по спецпроцедуре – ГБР

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт по "делу Майдана" по результатам специального (заочного) досудебного расследования, сообщается на сайте ГБР.

"Предъявлено обвинение двум гражданским лицам, объявленным в международный розыск за совершение в составе преступной организации похищения ночью 21 января 2014 года из Александровской клинической больницы г.Киева, пытки участников "евромайдана" И.Луценко, Ю.Вербицкого, дальнейшего умышленного убийства последнего, а также за незаконное воспрепятствование проведению собраний, демонстраций", - говорится в сообщении.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.1 ст.255, ч.3 ст.146, ч.2 ст.127, пп.3, 12 ч.2 ст.115, ст.340 Уголовного кодекса Украины.

"Предоставление судом правовой оценки действиям обвиняемых при их отсутствии по процедуре специального судебного производства обеспечит реализацию неотвратимости ответственности за совершение преступлений, направленных на препятствование проведению акций протеста в 2013-2014 годах", - пояснили в ГБР.

Теги: #гбр #суд #дела_майдана
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:03 15.02.2021
Медведчук не имеет отношения к нефтепродуктопроводу "Самара – Западное направление" - ОПЗЖ со ссылкой на решение суда

Медведчук не имеет отношения к нефтепродуктопроводу "Самара – Западное направление" - ОПЗЖ со ссылкой на решение суда

11:42 15.02.2021
В Раде хотят заслушать отчет Венедиктовой по расследованию "дел Майдана"

В Раде хотят заслушать отчет Венедиктовой по расследованию "дел Майдана"

18:33 14.02.2021
ГБР открыло производство по факту гибели бойцов на Донбассе в воскресенье

ГБР открыло производство по факту гибели бойцов на Донбассе в воскресенье

14:08 13.02.2021
Зеленский инициирует законопроекты для решения проблем в судебной системе, полномочия ОАСК будут сокращены

Зеленский инициирует законопроекты для решения проблем в судебной системе, полномочия ОАСК будут сокращены

17:03 12.02.2021
Лондонский суд назначил новое слушание по евробондам ПриватБанка на середину февраля

Лондонский суд назначил новое слушание по евробондам ПриватБанка на середину февраля

15:46 12.02.2021
Misen получило от "Укргазвыдобування" $47,1 млн по решению арбитража

Misen получило от "Укргазвыдобування" $47,1 млн по решению арбитража

19:10 11.02.2021
ГБР сообщило первые подозрения по делу о взрывах военных складов в Сватово

ГБР сообщило первые подозрения по делу о взрывах военных складов в Сватово

19:13 10.02.2021
Юристы обеспечили свободный выход задержанного в Бердянском морпорту египетского судна

Юристы обеспечили свободный выход задержанного в Бердянском морпорту египетского судна

17:19 10.02.2021
Апелляционный суд оставил в силе арест Антоненко до 2 апреля

Апелляционный суд оставил в силе арест Антоненко до 2 апреля

14:45 10.02.2021
Директор НАБУ: сложно спрогнозировать ситуацию с доставкой судьи Вовка в суд

Директор НАБУ: сложно спрогнозировать ситуацию с доставкой судьи Вовка в суд

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мюнхенская конференция по безопасности проведет специальную онлайн-сессию с участием президента США

Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

Умер посол Украины в Китае Камышев

Гвинее вновь грозит эпидемия вируса Эбола

ПОСЛЕДНЕЕ

И.о. ректора КНУ им.Шевченко Губерский просит суд обязать "Красный Губер" не использовать его имя и изображение

В очереди перед пунктом пропуска "Сеньковка" на границе с РФ и Беларусью находятся 50 грузовиков

В Украине морозы крепчают, во вторник на севере Левобережья ночью до -26°

Зеленский посетил павильон Украины на Всемирной выставке "Экспо" в Дубае

Холодный фронт "Зверь с Востока 2" пожирает запасы газа в Европе

Россия увеличила число подсанкционных украинских компаний с 75 до 84

Порошенко требует вернуть подразделения ВСУ на позиции, которые были до разведения войск

Порошенко требует вернуть подразделения ВСУ на позиции, которые были до разведения войск

Принятый Радой закон о введении электронных трудовых книжек направлен на подпись президенту

Мюнхенская конференция по безопасности проведет специальную онлайн-сессию с участием президента США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА