В очереди перед пунктом пропуска "Сеньковка" на границе с РФ и Беларусью находятся 50 грузовиков

Очередь из 50 грузовых грузовых автомобилей образовалась перед пунктом пропуска "Сеньковка" в Черниговской области на границе с Беларусью и РФ, сообщила пресс-секретарь Черниговского пограничного отряда Галина Шеховцова.

"Сейчас перед пунктом пропуска "Сеньковка" находится около 40-50 грузовых автомобилей в очереди. Это произошло в связи с ухудшением погодных условий, так как автомобили стоят на отстое, а потом все очередью подъезжают вместе для оформления", - рассказала она агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник

По словам Шеховцовой, к настоящему времени ситуация на пункте пропуска улучшилась, поскольку в пятницу-субботу в очереди находилось около 180 автомобилей.

"Ситуация пошла на огромное улучшение. В пятницу-субботу мы организовывали целый план мероприятий по локализации ситуации. Создан координационный совет из служб. Мы приглашали в пункт пропуска представителей ГСЧС, Национальной полиции, местной ОТГ. Были выставлены обогревательная палатка, полевая кухня, и они до сих пор остаются на месте", - пояснила она.

Пресс-секретарь уточнила, что по данным Госпогранслужбы, со стороны РФ в связи с погодными условиями также образовалась очередь из авто. Шеховцова подчеркнула, что Госпогранслужбой предприняты все меры для ускорения пропуска автомобилей, в частности выставлено достаточное количество пограничных нарядов для оформления, приглашена техника для очистки дорожного полотна, как между пунктами пропуска, так и подъездных путей к пункту пропуска.