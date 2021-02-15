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12:44 15.02.2021

В Украине морозы крепчают, во вторник на севере Левобережья ночью до -26°

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В Украине морозы крепчают, во вторник на севере Левобережья ночью до -26°

- В ближайшие сутки арктический воздух и поле повышеного давления будут определять холодную погоду в Украине, сообщил Укргидрометцентр.

Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20° мороза, на севере Левобережья 21-26° мороза, днем 8-13° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 9-14°, днем 3-8°, на Закарпатье 0-3° мороза.

В Киеве во вторник без существенных осадков. Температура ночью 16-18° мороза, днем 10-12° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 февраля самая высокая температура днем была 11,8 в 1957г., самая низкая ночью -23,2 в 1911г.

В среду, 17 февраля, в Украине без существенных осадков, днем в северных областях небольшой, в западных областях умеренный снег; температура ночью 17-22° мороза, в южных и восточных областях 12-17° мороза, днем 5-10° мороза; в западных областях ночью 8-13°, днем 2-7° мороза.

На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западе страны на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве в ночь на среду без осадков, днем небольшой снег; на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19° мороза, днем 7-9° мороза.

Теги: #погода #прогноз
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