В Раде хотят заслушать отчет Венедиктовой по расследованию "дел Майдана"

Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк предлагает пригласить генерального прокурора Ирину Венедиктову на час вопросов к правительству в Верховной Раде с отчётом относительно расследования "дел Майдана".

"Я хочу внести предложение: на этой неделе пригласить в Верховную Раду генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Она может отчитаться перед парламентом и обществом о ходе и текущих итогах расследования "дел Майдана", дать целостную оценку этим событиям", - отметила Кондратюк во время согласительного совета в понедельник.

Вместе с тем она призвала рассмотреть проект постановления о заявлении украинского парламента в связи с седьмой годовщиной Революции достоинства, поскольку "крайне несправедливым является отсутствие надлежащей оценки этих событий Верховной Радой этого созыва".

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на заседании 15 февраля рекомендовал парламенту принять проект постановление о заявлении Верховной Рады в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства (№2739).