Принятый Радой закон о введении электронных трудовых книжек направлен на подпись президенту

Председатель Верховной Рады подписал одобренный парламентом законопроект №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме", предусматривающий введение электронных трудовых книжек.

Как сообщает пресс-служба аппарата украинского парламента в понедельник, закон передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось, соответствующий законопроект Верховная Рада одобрила 5 февраля 265 голосами.

Законопроект устанавливает 5-летний переходной период для включения в государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работников. Согласно законопроекту, во время переходного периода используются как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности работников из государственного реестра.

Согласно законопроекту, после внесения сведений о трудовой деятельности работников в госреестр работодатель должен выдать оригинал бумажной трудовой книжки работнику под подпись.

Законопроект также предлагает ввести возможность автоматического назначения пенсий (без личного обращения лица) с сохранением за ним права отсрочки выхода на пенсию.