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12:13 15.02.2021

Россия увеличила число подсанкционных украинских компаний с 75 до 84

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Россия увеличила число подсанкционных украинских компаний с 75 до 84

Число украинских или связанных с украинскими компаний, попавших под санкции России, увеличено с 75 до 84.

Соответствующее постановление №153 от 11 февраля 2021 года с правками в постановление №1300 от 2018 года обнародовано на официальном российском интернет-портале правовой информации.

Согласно данным правительства РФ, 12 февраля впервые ограничительные меры ввели в отношении следующих юрлиц: ООО "Донмар" (Одесса), ООО "Краншип" (Одесса), ООО "Максима Метал Сервис" (Днепр), ПАО "Полтавский автоагрегатный завод", ООО "Солар стальконструкция" (Днепр), ООО "Трансшип" (Одесса), дочернее предприятие "Трансшип Балк", дочернее предприятие "Трансшип-Сервис", Kirgan Holding S.A (Панама)

Как сообщалось, постановлением правительства РФ от 25 декабря 2018 года №1656 были введены специальные экономические меры в отношении семи компаний, среди которых предприятия оборонного комплекса Украины (госконцерны "Укроборонпром" и "Укрспецэкспорт"), "Государственный экспортно-импортный банк Украины", одна из крупнейших энергогенерирующих компаний страны "Центрэнерго", "Страховая группа "ТАС" и транспортно-логистические организации (ТЭП "Вертикаль", "Первая логистическая компания").

Теги: #рф #украина #санкции
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