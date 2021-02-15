События

11:15 15.02.2021

Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

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Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

Министерство иностранных дел Украины и посольство Украины в Кении работают над как можно скорейшим возвращением на родину около 180 украинских туристов, задержавшихся на Занзибаре из-за поломки самолета, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре. Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения", - написал Николенко в Twitter в понедельник.

 

Теги: #занзибар #туристы
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