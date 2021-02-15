Президентский рейтинг Зеленского 22,7%, Порошенко 18,3%, Тимошенко 14,5%, Бойко 11,4% - опрос

Действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 22,7% украинцев, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 5-7 февраля.

По данным исследования, пятого президента (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко поддержали бы 18,3% определившихся с выбором респондентов, лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,5%, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 11,4%.

За лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко проголосовали бы 8,2% определившихся с выбором украинцев, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука - 5,1%, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана - 4,5%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 4,1%, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 3,3%.

При этом в региональном разрезе поддержка Бойко, Вилкула и Медведчука существенно (более, чем в два раза) выше среднего по стране на востоке Украины, а Гройсмана, Кличко, Гриценко и Порошенко – существенно ниже. При этом поддержка Бойко, Вилкула и Медведчука существенно ниже среднего на западе страны, Вилкула – еще и в центре Украины, а поддержка Гриценко существенно ниже среднего также на юге. Поддержка Зеленского, Разумкова, Смешко, Тимошенко относительно равномерна по всей Украине.

Президентский рейтинг остальных политиков – менее 2% каждого. Кроме того, 14,2% из общего количества респондентов заявили, что не пошли бы на выборы, 2,3% проголосовали бы против всех или испортили бюллетень, 11,1% не определились с выбором, а 1,1% отказались отвечать.

Всеукраинский опрос проводился методом телефонных интервью 2005 респондентов с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50% и 1,1% - для показателей, близких к 5%.