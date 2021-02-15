События

11:11 15.02.2021

Президентский рейтинг Зеленского 22,7%, Порошенко 18,3%, Тимошенко 14,5%, Бойко 11,4% - опрос

2 мин читать
Президентский рейтинг Зеленского 22,7%, Порошенко 18,3%, Тимошенко 14,5%, Бойко 11,4% - опрос

Действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 22,7% украинцев, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 5-7 февраля.

По данным исследования, пятого президента (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко поддержали бы 18,3% определившихся с выбором респондентов, лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,5%, лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 11,4%.

За лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко проголосовали бы 8,2% определившихся с выбором украинцев, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука - 5,1%, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана - 4,5%, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко – 4,1%, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 3,3%.

При этом в региональном разрезе поддержка Бойко, Вилкула и Медведчука существенно (более, чем в два раза) выше среднего по стране на востоке Украины, а Гройсмана, Кличко, Гриценко и Порошенко – существенно ниже. При этом поддержка Бойко, Вилкула и Медведчука существенно ниже среднего на западе страны, Вилкула – еще и в центре Украины, а поддержка Гриценко существенно ниже среднего также на юге. Поддержка Зеленского, Разумкова, Смешко, Тимошенко относительно равномерна по всей Украине.

Президентский рейтинг остальных политиков – менее 2% каждого. Кроме того, 14,2% из общего количества респондентов заявили, что не пошли бы на выборы, 2,3% проголосовали бы против всех или испортили бюллетень, 11,1% не определились с выбором, а 1,1% отказались отвечать.

Всеукраинский опрос проводился методом телефонных интервью 2005 респондентов с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50% и 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Теги: #президент #рейтинг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:50 15.02.2021
Байден планирует сосредоточиться на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики на первой встрече G7

Байден планирует сосредоточиться на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики на первой встрече G7

15:32 14.02.2021
Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели трех военных

Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели трех военных

02:11 14.02.2021
Президент Ирана предупреждает о четвертой волне COVID-19

Президент Ирана предупреждает о четвертой волне COVID-19

20:00 13.02.2021
На всемирной выставке "Eкспо-2020" в Дубае Украина будет представлена на высшем уровне - Зеленский

На всемирной выставке "Eкспо-2020" в Дубае Украина будет представлена на высшем уровне - Зеленский

19:55 11.02.2021
Президент Молдовы настаивает на кандидатуре премьера, отклоненной парламентом

Президент Молдовы настаивает на кандидатуре премьера, отклоненной парламентом

13:27 11.02.2021
ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков по итогам 2020 года, Укрэксимбанк – убыточных

ПриватБанк возглавил список самых прибыльных украинских банков по итогам 2020 года, Укрэксимбанк – убыточных

20:30 10.02.2021
Зеленский назначил по 12 делегатов от Украины в обе палаты Конгресса местных и региональных властей Европы

Зеленский назначил по 12 делегатов от Украины в обе палаты Конгресса местных и региональных властей Европы

16:39 09.02.2021
Рейтинг нитрат-тестеров

Рейтинг нитрат-тестеров

11:48 09.02.2021
Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, но почти половина украинцев выступают за его отставку - опрос Центра Разумкова

Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, но почти половина украинцев выступают за его отставку - опрос Центра Разумкова

06:56 08.02.2021
В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа – Байден

В отношениях с Китаем США не пойдут по пути Трампа – Байден

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мюнхенская конференция по безопасности проведет специальную онлайн-сессию с участием президента США

Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

Умер посол Украины в Китае Камышев

Гвинее вновь грозит эпидемия вируса Эбола

ПОСЛЕДНЕЕ

Мюнхенская конференция по безопасности проведет специальную онлайн-сессию с участием президента США

Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

Камеры начали фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта в Украине

Из-за снегопадов ограничено движение грузовиков на дорогах четырех областей – "Укравтодор"

Австралия и Новая Зеландия получили первые партии вакцины от COVID-19

Спасатели продолжили поиски туриста, заблудившегося в районе горы Гемба

Зеленский соболезнует из-за смерти посла Украины в Китае Камышева

Украина и ОАЭ подписали меморандумы и контракты на сумму от $3 млрд США

В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли три украинские военнослужащие

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА