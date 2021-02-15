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10:57 15.02.2021

Камеры начали фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта в Украине

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Камеры начали фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта в Украине

Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения с понедельника, 15 февраля, фиксируют нарушение проезда по полосе общественного транспорта.

"Проскочить побыстрее по полосе для движения общественного транспорта и не получить админпостановление станет еще сложнее. С 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта. Первая такая камера находится в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36", - написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Он отметил, что система фото- и видеофиксации доказала свою эффективность. "На местах, где установлены комплексы автоматической фиксации правонарушений количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизились в три раза. Мы продолжаем развивать это направление и постепенно пытаемся увеличить не только количество самих камер, но и их функционал", - написал Белошицкий.

 

Теги: #фиксация #пдд
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