События

10:36 15.02.2021

Из-за снегопадов ограничено движение грузовиков на дорогах четырех областей – "Укравтодор"

2 мин читать
Из-за снегопадов ограничено движение грузовиков на дорогах четырех областей – "Укравтодор"

Движение для грузового транспорта в связи с непогодой ограничено на некоторых дорогах в Волынской, Ивано-Франковской, Одесской и Черниговской областях.

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook в понедельник, в Волынской области в частности движение грузовиков ограничено на: Т-18-02 /М-07/ - Маюничи - Великая Осница - Красноволье - Колки - /Р-14/ - Копылье – Рожище – Торчин – Шклинь - /Н-17/ на участке пгт. Торчин - с. Шклинь; Т-03-05 Нововолынск – Иваничи – Павловка – Локачи на участке с.Павловка – пгт. Локачи. Кроме того, в Волынской области с 23:00 14 февраля до окончания стихии введено ограничение движения для всех видов транспорта на дороге Т-03-03 Луцк - Радомышль - Демидовка - Дубно (в пределах Волынской области).

В Ивано-Франковской области ограничено движение грузового транспорта на дорогах госзначения: Р-24 Татаров - Каменец-Подольский, км 117+800 - 177+890 (г. Коломыя - с. Устечко), Р-20 Снятин - Тязев, км 0+000 - 27+300 (г. Снятин - г. Городенка).

В Одесской области по распоряжению городского головы Одессы №56 от 12 февраля 2021 года с 09:00 рекомендовано запретить въезд в г. Одесса грузового и крупногабаритного транспорта на время неблагоприятных погодных условий.

В Черниговской области с 08:30 15 февраля ограничено движение грузового транспорта на дороге Н-28 Чернигов - Сеньковка (км 0+000 - км 75+865).

По данным "Укравтодора", в настоящее время для обеспечения проезда дорогами госзначения работают 1219 ед. техники и 1541 дорожный работник.

"Учитывая сложные погодные условия водителей просим не отправляться без необходимости в дальние поездки", - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 15 февраля, ожидается небольшой снег в западных, Житомирской, Винницкой областях Украины, температура воздуха в течение суток 4-9° мороза. На остальной территории страны - без существенных осадков; температура воздуха ночью 9-14°, на северо-востоке 15-20°, днём 5-10° мороза; в южных областях ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.

Теги: #дороги #снег #ограничения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:05 14.02.2021
На Ровенщине частично сняли ограничения на дорогах для транспорта

На Ровенщине частично сняли ограничения на дорогах для транспорта

09:05 14.02.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

14:27 13.02.2021
Из-за непогоды в Украине ввели ограничение на движение грузовиков в трех областях, еще в одной – ограничат движение всего транспорта

Из-за непогоды в Украине ввели ограничение на движение грузовиков в трех областях, еще в одной – ограничат движение всего транспорта

18:33 12.02.2021
Закрытыми для проезда фур по состоянию на вечер пятницы остаются некоторые дороги в Волынской и Ивано-Франковской областях - ГСЧС

Закрытыми для проезда фур по состоянию на вечер пятницы остаются некоторые дороги в Волынской и Ивано-Франковской областях - ГСЧС

15:18 12.02.2021
На часть европейских стран обрушились аномальные морозы

На часть европейских стран обрушились аномальные морозы

18:55 11.02.2021
Во Львове из-за снега обвалилась крыша мебельного магазина

Во Львове из-за снега обвалилась крыша мебельного магазина

18:49 11.02.2021
"Укравтодор" снял ограничения на движение грузовиков во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях

"Укравтодор" снял ограничения на движение грузовиков во Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях

17:37 11.02.2021
Движение грузовиков из-за непогоды ограничено в 8 областях – "Укравтодор"

Движение грузовиков из-за непогоды ограничено в 8 областях – "Укравтодор"

10:22 11.02.2021
Движение грузовиков в западном регионе ограничено из-за непогоды, Киев закрыт для крупногабаритного транспорта

Движение грузовиков в западном регионе ограничено из-за непогоды, Киев закрыт для крупногабаритного транспорта

09:38 11.02.2021
Из-за непогоды на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области ограничено движение грузовиков

Из-за непогоды на трассе Киев-Чоп в Закарпатской области ограничено движение грузовиков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мюнхенская конференция по безопасности проведет специальную онлайн-сессию с участием президента США

Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

Умер посол Украины в Китае Камышев

Гвинее вновь грозит эпидемия вируса Эбола

ПОСЛЕДНЕЕ

Мюнхенская конференция по безопасности проведет специальную онлайн-сессию с участием президента США

Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

Президентский рейтинг Зеленского 22,7%, Порошенко 18,3%, Тимошенко 14,5%, Бойко 11,4% - опрос

Камеры начали фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта в Украине

Австралия и Новая Зеландия получили первые партии вакцины от COVID-19

Спасатели продолжили поиски туриста, заблудившегося в районе горы Гемба

Зеленский соболезнует из-за смерти посла Украины в Китае Камышева

Украина и ОАЭ подписали меморандумы и контракты на сумму от $3 млрд США

В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли три украинские военнослужащие

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА