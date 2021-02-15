События

09:52 15.02.2021

Австралия и Новая Зеландия получили первые партии вакцины от COVID-19

2 мин читать
Австралия и Новая Зеландия получили первые партии вакцины от COVID-19

В Австралию и Новую Зеландию в понедельник прибыли первые партии доз вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, сообщают западные СМИ со ссылкой на власти стран.

"Самолёт приземлился", - цитируют СМИ слова австралийского министра здравоохранения Грега Ханта журналистам в Канберре, когда в страну прибыл груз с 142 тыс. дозами вакцины.

Вакцинация от COVID-19 в Австралии стартует 22 февраля.

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что страна получила первую партию из 60 тыс. доз вакцины от Pfizer и BioNTech.

По ее словам, предварительно препарат пройдёт проверку на безопасность, а в субботу начнется вакцинация пограничных служащих.

"Это будет крупнейшая полномасштабная кампания вакцинации за всю историю этой страны", - заявила Ардерн.

Премьер отметила, что вакцин хватит для того, чтобы обеспечить бесплатную вакцинацию всех жителей страны.

"Мы закупили достаточно вакцин, чтобы охватить всех жителей Новой Зеландии, и сделать это бесплатно. Это (кампания - ИФ) включает всех новозеландцев вне зависимости от визового статуса", - подчеркнула Ардерн.

Власти Новой Зеландии заявили в воскресенье, что блокируют крупнейший город Окленд после того, как там были обнаружены новые случаи заболевания коронавирусом.

Как сообщила Ардерн, установлено, что все обнаруженные случаи заражения связаны с британским штаммом COVID-19.

В Окленде введен третий уровень ограничений до 17 февраля. Закрыты все общественные места, запрещены собрания. Исключения сделаны для свадеб и похорон, на которых могут присутствовать до 10 человек.

На прошлой неделе во втором по численности населения городе Австралии Мельбурне (штат Виктория) был введен пятидневный локдаун в связи с новыми случаями заражения коронавирусом

Власти штата отмечают, что пока неизвестно, будут ли сняты ограничения в среду вечером, как планировалось изначально.

С начала пандемии коронавируса в Австралии выявлено 28,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 909 человек.

В Новой Зеландии всего выявлено 2336 случаев коронавируса, зафиксировано 25 летальных исходов среди заразившихся.

В обеих странах отмечается успех в борьбе с коронавирусом во многом благодаря регулярно вводимым ограничениям.

Теги: #вакцина #австралия #новая_зеландия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:28 14.02.2021
В Японии разрешили применять вакцину Pfizer от COVID-19

В Японии разрешили применять вакцину Pfizer от COVID-19

18:15 13.02.2021
Минздрав на следующей неделе ожидает поступление вакцины AstraZeneca, Pfizer пока задерживается Ляшко

Минздрав на следующей неделе ожидает поступление вакцины AstraZeneca, Pfizer пока задерживается Ляшко

23:11 12.02.2021
Документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca могут быть поданы в понедельник – Степанов

Документы на регистрацию вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca могут быть поданы в понедельник – Степанов

16:40 12.02.2021
Украина получит €50 млн от ЕИБ на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для центров вакцинации - Шмыгаль

Украина получит €50 млн от ЕИБ на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для центров вакцинации - Шмыгаль

12:43 12.02.2021
Украина готовится к возобновлению производства вакцин, но быстро запустить производство вакцин от COVID-19 не получится – Ляшко

Украина готовится к возобновлению производства вакцин, но быстро запустить производство вакцин от COVID-19 не получится – Ляшко

06:44 12.02.2021
На Кубе успешно проходят клинические испытания вакцин от COVID-19 собственного производства

На Кубе успешно проходят клинические испытания вакцин от COVID-19 собственного производства

22:25 11.02.2021
Украина получит вакцину AstraZeneca уже на следующей неделе

Украина получит вакцину AstraZeneca уже на следующей неделе

20:17 11.02.2021
Украина получит 117 тыс. доз вакцины в рамках инициативы COVAX, подтвердил еврокомиссар Вархеи

Украина получит 117 тыс. доз вакцины в рамках инициативы COVAX, подтвердил еврокомиссар Вархеи

16:08 11.02.2021
В AstraZeneca рассчитывают за 6-9 месяцев разработать вакцины против новых штаммов COVID-19

В AstraZeneca рассчитывают за 6-9 месяцев разработать вакцины против новых штаммов COVID-19

09:16 11.02.2021
В Малайзии будут бесплатно вакцинировать от COVID-19 иностранцев

В Малайзии будут бесплатно вакцинировать от COVID-19 иностранцев

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Мюнхенская конференция по безопасности проведет специальную онлайн-сессию с участием президента США

Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

Умер посол Украины в Китае Камышев

Гвинее вновь грозит эпидемия вируса Эбола

ПОСЛЕДНЕЕ

Мюнхенская конференция по безопасности проведет специальную онлайн-сессию с участием президента США

Около 180 украинских туристов застряли на Занзибаре из-за поломки самолета

Президентский рейтинг Зеленского 22,7%, Порошенко 18,3%, Тимошенко 14,5%, Бойко 11,4% - опрос

Камеры начали фиксировать нарушения проезда по полосе общественного транспорта в Украине

Из-за снегопадов ограничено движение грузовиков на дорогах четырех областей – "Укравтодор"

Спасатели продолжили поиски туриста, заблудившегося в районе горы Гемба

Зеленский соболезнует из-за смерти посла Украины в Китае Камышева

Украина и ОАЭ подписали меморандумы и контракты на сумму от $3 млрд США

В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли три украинские военнослужащие

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА