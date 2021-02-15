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09:36 15.02.2021

Спасатели продолжили поиски туриста, заблудившегося в районе горы Гемба

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Спасатели продолжили поиски туриста, заблудившегося в районе горы Гемба

Спасатели возобновили работы по поиску заблудившегося в районе г.Гемба в Закарпатской области туриста, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 6 часов 15 февраля поисковые работы заблудившегося туриста возобновлены. Сейчас к поискам привлечены 41 спасатель и 9 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что ранее одна из групп спасателей обнаружила в районе горы Магура-Жиде одного из двух заблудившихся в районе г.Гемба туристов. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

14 февраля для проведения поисково-спасательных работ другого пропавшего туриста в Закарпатской области в районе Гембы дополнительно были направлены силы и средства от ГСЧС 15 человек личного состава и три единицы техники. Однако в 16:45, 14 февраля, вертолет ЕС-225 "Супер пума" ГСЧС совершил 10 облетов в районе поиска пропавшего туриста, но из-за ухудшения погодных условий (плотная облачность, туман) вернулся в г.Ивано-Франковск. В результате поисков в воскресенье пропавший найден не был, его поиски продолжаются.

 

Теги: #турист #горы #поиск
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