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09:14 15.02.2021

Зеленский соболезнует из-за смерти посла Украины в Китае Камышева

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Зеленский соболезнует из-за смерти посла Украины в Китае Камышева

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования в связи со смертью посла Украины в Китайской Народной Республике Сергея Камышева.

"Искренние соболезнования семье и друзьям Сергея Камышева, посла Украины в КНР. Он верно служил Украине. Благодарен за его вклад в укрепление дружбы Украины с Азией и Ближним Востоком. Светлая память", - написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, Камышев скончался 14 февраля на 65-м году жизни.

Теги: #кнр #посол #смерть #соболезнования
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Интерфакс-Украина
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