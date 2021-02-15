Зеленский соболезнует из-за смерти посла Украины в Китае Камышева

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои соболезнования в связи со смертью посла Украины в Китайской Народной Республике Сергея Камышева.

"Искренние соболезнования семье и друзьям Сергея Камышева, посла Украины в КНР. Он верно служил Украине. Благодарен за его вклад в укрепление дружбы Украины с Азией и Ближним Востоком. Светлая память", - написал Зеленский в своем микроблоге в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, Камышев скончался 14 февраля на 65-м году жизни.