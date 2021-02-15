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08:18 15.02.2021

В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

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В Украине за сутки 2 332 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 2 478 человека

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 332 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 2 478 человека, умерло 62 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"2 332 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 15 февраля 2021 года. В частности, заболели 160 детей и 47 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировали - 1145 человек, летальных случаев – 62, выздоровели - 2478 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Днем ранее, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования Covid-19, 13 февраля было 5 182 случаев, 12 февраля министр сообщал о 4 773 новых больных, 11 февраля - 5 039 - случаев, 10 февраля - 3 409 случаев, 9 февраля - 2 656 случаев, 8 февраля - 2 141 случай, 7 февраля - 3 370 случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 273 475 человека, 24 392 человек - умерли, выздоровели – 1 116 779 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (457), Черновицкой (225), Киев (211), Киевской (171) и Житомирской (150) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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