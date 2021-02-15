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07:46 15.02.2021

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли три украинские военнослужащие

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Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли три украинские военнослужащие

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, погибли три украинские военнослужащие, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 14 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, наемники вели огонь по украинским позициям из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у Новоалександровки наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток, 15 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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