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06:50 15.02.2021

Байден планирует сосредоточиться на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики на первой встрече G7

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Байден планирует сосредоточиться на пандемии COVID-19 и восстановлении мировой экономики на первой встрече G7

Президент США Джо Байден присоединится к лидерам стран G7 в эту пятницу на виртуальном саммите, посвященном глобальным ответным мерам на COVID-19 и усилиям по восстановлению мировой экономики, говорится в заявлении Белого дома.

"Президент Байден сосредоточится на глобальном реагировании на пандемию COVID-19, включая координацию по производству, распространению и поставкам вакцины", - говорится в сообщении Белого дома.

Другие дискуссии с лидерами на саммите будут сосредоточены на восстановлении экономики после пандемии.

"Президент Байден также обсудит необходимость инвестиций для укрепления коллективной конкурентоспособности и важность обновления глобальных правил для решения экономических проблем, таких как те, которые представляет Китай", - говорится в сообщении.

Пятничная встреча станет первой встречей G7 в период президентства Байдена и первой встречей группы союзников с апреля прошлого года.

Теги: #президент #сша #g7
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