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06:48 15.02.2021

На Буковине обнаружили 225 новых случаев коронавируса

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На Буковине обнаружили 225 новых случаев коронавируса

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 225 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 126 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в субботу инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 14 февраля, за сутки зарегистрировано 225 новых случая инфицирования COVID-19, 126 человек выздоровели.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 48 798 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 929 человека.

За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 376 образцов.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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