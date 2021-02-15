На Буковине обнаружили 225 новых случаев коронавируса

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 225 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 126 человека, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в субботу инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 14 февраля, за сутки зарегистрировано 225 новых случая инфицирования COVID-19, 126 человек выздоровели.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 48 798 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 929 человека.

За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 376 образцов.