Украина и ОАЭ должны объединить усилия по противодействию терроризму

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина и Объединенные Арабские Эмираты должны объединить усилия по противодействию террористическим угрозам, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Считаю, что необходимо углубить сотрудничество между миграционными органами наших стран, а именно в сфере противодействия нелегальной миграции, торговли людьми, выдачи и оформления документов, защиты персональных данных. Предлагаю разработать и подписать соответствующий документ", - сказал Аваков.

Как отмечается, во время рабочей встречи Авакова с заместителем генерального секретаря Верховного совета национальной безопасности ОАЭ Али Мохаммедом Аль Шамси стороны наметили дальнейшие направления двустороннего сотрудничества, среди которых: активное сотрудничество наших стран в сфере противодействия террористическим и экстремистским организациям, и углубления сотрудничества в миграционной сфере.