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01:08 15.02.2021

В Луганской области полиция задержала двух подростков, подозреваемых в повреждении памятника героям добровольцам

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В Луганской области полиция задержала двух подростков, подозреваемых в повреждении памятника героям добровольцам

В Луганской области правоохранители задержали двух подростков, подозреваемых в повреждении памятника героям добровольцам, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках открытого уголовного производства по статье 297 УК Украины, в процессуальным руководством прокуратуры, сотрудники полиции вместе с работниками СБУ установили личности правонарушителей и их местонахождение. Ими оказались 14-летний и 19-летний жители Лисичанск", - сообщили в полиции.

Сейчас следователи проводят с парнями неотложные следственные действия, устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотив совершения преступления.

Теги: #повреждение #украина #луганская_область #памятник
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