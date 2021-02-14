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23:14 14.02.2021

Витренко: Добытый в Украине газ не экспортируется, а идет на нужды украинцев

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Витренко: Добытый в Украине газ не экспортируется, а идет на нужды украинцев

Добытый в Украине газ имеет низкую себестоимость и не экспортируется, а идет на нужды украинцев, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.

"Те, кто разбирается, знают, что мы (государственная компания "Укргаздобыча" - ИФ) добываем и отпускаем примерно столько же товарного газа, сколько потребляет население как направления, так и через теплокоммунэнерго, централизованное отопление", - сказал Витренко в интервью Радио Свобода.

Он подчеркнул, что себестоимость примерно 2,6 гривны, то есть в 2-3 раза меньше, чем цена, которую сейчас платят украинцы. "Нужно еще учесть тариф на передачу. Но в принципе в любом случае себестоимость намного меньше, чем рыночная цена", - отметил Витренко.

По его словам, добытый в Украине газ не идет на экспорт, а идет на нужды населения.

Витренко добавил, что возникает вопрос, почему не продавать газ для населения по себестоимости.

"Себестоимость, условно, 2,6 гривны, почему бы не продавать по 2,6 гривны, а зачем продавать по 6,99? Объясняю. Потому что многие люди не могут платить даже по 2,6 гривны. Потому что есть пенсионеры, инвалиды, есть много людей, которые получают субсидию. И эти субсидии нужно с чего платить", - сказал он.

"Далее. Есть налоги. И есть оператор ГТС, который обслуживает трубы высокого давления. Это тоже расходы. Поэтому, если работать "Нафтогаз" только по себестоимости, "Нафтогаз" тогда не будет платить достаточное количество денег в госбюджет через налоги через дивиденды, то есть часть прибыли, а "Нафтогаз" практически всю прибыль платит раз в бюджет - кажется 95% - то и не будет денег в госбюджете, прежде всего на те же субсидии. Кроме того, мы понимаем, что госбюджет - это зарплаты учителям, медикам, это пенсии, это расходы на оборону", - пояснил чиновник.

Теги: #газ #витренко #украина #добыча
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