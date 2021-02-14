В трех западных областях Украины продолжается снегопад, сообщает ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что по состоянию на вечер воскресенья продолжается местами небольшой снегопад в трех западных областях Украины.

"По состоянию на 22:00 наблюдается местами слабый снег в Волынской, Ровенской и Тернопольской областях", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта с целью обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники:

Волынская область - на автомобильной дороге Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка) и Т-03-62 Бубнов-Радович.

Ивано-Франковская область – на дороге Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок Коломыя - Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок Снятин - Городенка).

Львовская область - продолжают действовать ограничения движения для тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств на автодорогах местного значения в пределах области.

Отмечается, что спасатели за сутки освободили из снежных заносов 358 единиц техники (с начала непогоды освободили 2 тыс. 773 единиц транспортных средств в т.ч. карет СМП - 92 и 68 автобусов, оказана помощь 768 лицам (с начала непогоды около 5 тыс. 158 лицам). Убрали 23 поваленных дерева.