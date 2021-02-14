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21:06 14.02.2021

Умер посол Украины в Китае Камышев

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Умер посол Украины в Китае Камышев

Скончался посол Украины в Китайской Народной Республике Сергей Камышев, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Печальная новость... На 65 году жизни скончался посол Украины в КНР Сергей Алексеевич Камышев. Известный профессионал, за долгие годы дипломатической работы он сделал выдающийся вклад в развитие отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока. Светлая память и искренние соболезнования близким", - написал Кулеба в своем микроблоге Твттер вечером в воскресенье.

В пресс-службе министерства иностранных дел Украины в Фейсбуке добавили, что Камышев начал работу в МИД в первые годы после обретения Украиной независимости и посвятил более двух десятилетий своей жизни работе на дипломатическом поприще. Он лично приложил значительные усилия для развития отношений с государствами Азии и Ближнего Востока, дважды - в 2004-2009 и 2019-2021 годах - возглавлял посольство Украины в КНР.

"Своим примером профессионализма Сергей Алексеевич вдохновил не одно поколение украинских дипломатов, которые переняв его опыт и знания, сейчас работают на ответственных должностях, как в центральном аппарате МИД, так и за рубежом", - отметили в МИД, подчеркнув, что выражают глубокие соболезнования семье и близким умершего.

Теги: #кнр #посол #украина #смерть
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