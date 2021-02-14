События

20:32 14.02.2021

В Попасной правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

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Правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в Попасной Луганской области, сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.

"13 февраля во время проверки потенциально опасных зданий в городе Попасной работники Службы безопасности совместно с кинологической парой Национальной гвардии Украины проверяли двор одного из заброшенных домов. У ворот огражденной территории силовики уже наткнулись на так называемую "растяжку" с прикрепленной к ней ручной гранатой Ф-1. Гвардейский служебный пес, который в тот день нес службу в составе группы, своевременно обнаружил скрытый "сюрприз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре прилегающей к зданию территории, было обнаружено оружие и боеприпасы. На место происшествия вызвали следователей и спасателей.

Теги: #оружие #украина #луганская_область #схрон
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