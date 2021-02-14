На Ровенщине частично сняли ограничения на дорогах для транспорта

Ограничения для транспорта в Ровенской области частично сняты, движение большинством территориальных дорог восстановлено, сообщила пресс-служба Ровенской областной государственной администрации.

"Как сообщает Служба автомобильных дорог в Ровенской области, временное ограничение движения транспортных средств, которое было введено 13 февраля на территориальных автомобильных дорогах общего пользования государственного значения в пределах Ровенской области, сняты", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в пресс-службе подчеркнули, что ограничения продолжают оставаться на этих автодорогах:

- Т-18-06 Ровно-Млинов-Берестечко-Буск-Перемышляны (Млинов-Демидовка),

- Т-18-13 Демидовка-В.Городниця-на Олику (уч. Подгайцы-Уездцы),

- Т-18-15 Дубно-Млинив-/Т-18-13/(уч. Новости-Посников),

- Т-18-17 Бережниця-Степань-Деражное-Клевань-/М-06/(уч. Золотолин-Волица),

- Т-18-21 Верба-Онишкивци (уч. Верба-столбец),

- Т-18-22 Онишкивци-Старая Николаевка,

- Т-18-24 Дерманка-Корець-/М-06/(уч. Сторожев-Франкополь),

- Т-18-25 Дермань Первая - Дермань Вторая.

О снятии ограничений с них сообщат дополнительно.