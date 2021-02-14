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18:33 14.02.2021

ГБР открыло производство по факту гибели бойцов на Донбассе в воскресенье

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ГБР открыло производство по факту гибели бойцов на Донбассе в воскресенье

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в связи с гибелью трех военнослужащих на Донбассе в воскресенье днем, сообщила пресс-служба ГБР.

"Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения)", - сказано в сообщении.

Как отмечается, руководство ГБР лично контролирует расследование этого дела и выражает свои соболезнования родным и близким бойцов.

"Смерть военнослужащих на контролируемой территории - большая трагедия. Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов", - отметил и.о. директора ведомства Алексей Сухачев.

На месте происшествия работают следователи ГБР в Краматорске.

Теги: #расследование #гибель #гбр #военные #украина
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