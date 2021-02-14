Суд освободил из-под стражи подозреваемого в убийстве Амины Окуевой Редькина

Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест подозреваемому в убийстве участницы АТО Амины Окуевой Игорю Редькину, сообщает "Громадське" со ссылкой на источник в прокуратуре Киевской области.

При этом, как пишет издание, адвокат Редькина отказался давать им комментарий.

"Ранее суд изменил меру пресечения другим членам группы Редькина, в частности Андрею Кравченко. Последнего подозревают по крайней мере в трех убийствах, как и самого Редькина", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 30 октября 2017 года в результате расстрела из автоматического оружия неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха в Киевской области скончалась Окуева и получил ранение в ногу ее супруг Адам Осмаев, который находился за рулем транспортного средства. Прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного п.11 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УК Украины.

Организатора убийства правоохранители задержали 12 января 2019 года. Ещё часть участников группы, причастной к преступлению, была разоблачена раньше.

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко в декабре 2020 года называл Редькина основным подозреваемым в деле об убийстве Окуевой.

В то же время подозреваемого в покушении на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева в июне 2017 года передали в ОРДЛО в рамках обмена пленными 29 декабря 2019 года.