Белорусская милиция задержала лыжников, обвинив в проведении несанкционированной акции

Девятнадцать человек задержаны возле электрической подстанции в деревне Лешно Молодечненского района Минской области за несанкционированный митинг, сообщили в МВД Беларуси в воскресенье.

"Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием бчб-символики (бело-красно-белой символики, которая используется оппозицией - ИФ). Активные участники мероприятия, 11 женщин и 8 мужчин, задержаны и доставлены для разбирательства в райотдел", - говорится в сообщении в Телеграм-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

В ходе личного досмотра у задержанных нашли флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовую шашку, бело-красно-белые зонтики, заявили в МВД.

Сообщение о том, что возле подстанции в деревне Лешно собрались люди, в Молодечненский РОВД поступило из филиала РУП "Минскэнерго". Заявители не исключали вероятность повреждения посторонними предметами высоковольтных ЛЭП.

Кроме того, по данным правозащитного центра "Весна", задержания в воскресенье произошли в Солигорске, в парке Четырёх стихий. "Задержанные не успели собраться в группу, у них не было символики, и они не выкрикивали лозунгов", - отмечают правозащитники. Известно о задержании восьми человек.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.