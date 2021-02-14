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15:32 14.02.2021

Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели трех военных

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Зеленский поручил Тарану и Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели трех военных

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону проведения Операции Объединенных сил для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих 5-й батальонной тактической группы 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, на месте трагедии по поручению президента уже находится заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

"Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня, затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", - подчеркнул Зеленский, который в настоящее время находится с двухдневным официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Он добавил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника, и выразил соболезнования родным и близким погибших бойцов.

"По предварительным данным, около 10 утра 14 февраля во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и изменения военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военных - капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения). Бойцы погибли на месте", - говорится в сообщении.

Теги: #президент #военные #расследование #гибель
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