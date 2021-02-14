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14:56 14.02.2021

В Ливане стартовала вакцинация против COVID-19

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В Ливане стартовала вакцинация против COVID-19

Вакцинационная кампания против коронавируса COVID-19 началась в воскресенье в Ливане, передает агентство Associated Press (AP).

Первыми вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, получили врач отделения интенсивной терапии доктор Махмуд Хассун и 93-летний комедийный актер.

AP отмечает, что вакцинация в Ливане стартовала на следующий день после получения первой партии вакцины - 28,5 тыс. доз. За честным распределением препарата будут наблюдать Всемирный банк и Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Ожидается, что первыми вакцинируют 55 тыс. работников сферы здравоохранения, сталкивающимся с повышенным риском заразиться COVID-19.

Отмечается, что Всемирный банк предложил Бейруту заем в размере $34 млн, чтобы помочь заплатить за партию вакцин Pfizer/BioNTech, достаточную для вакцинации более 2 млн человек. Также страна должна получить примерно 3 млн доз вакцины через программу Всемирной организации здравоохранения COVAX, причем бесплатно.

В Ливане с населением более 6 млн человек, включая свыше 1 млн беженцев, власти первоначально смогли сдержать вирус. Однако после взрыва в порту Бейрута 4 августа заболеваемость стала расти, в результате чего правительство в начале января ввело жесткий режим изоляции, включая круглосуточный комендантский час. Теперь власти постепенно отменяют ограничительные меры.

По данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Ливане заразились COVID-19 свыше 336 тыс. человек, более 3,9 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели 226 тыс. 658 человек.

 

Теги: #вакцинация #covid_19 #ливан
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