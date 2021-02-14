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14:36 14.02.2021

В Мьянме продолжаются акции протеста против военного переворота

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В Мьянме продолжаются акции протеста против военного переворота

Десятки тысяч жителей Мьянмы в воскресенье вышли на улицы главных городов страны, чтобы вновь протестовать против произошедшего 1 февраля военного переворота, сообщают региональные СМИ.

Оппозиционные демонстрации продолжаются девятый день подряд.

Студенты технических специальностей прошли через центр крупнейшего города страны Янгона, неся плакаты с требованием освободить госсоветника Аун Сан Су Чжи. По улицам также медленно проследовала колонна автобусов, которые сигналили в знак протеста.

Демонстранты выкрикивали требования к властям "прекратить похищать людей по ночам".

В столице страны Нейпьидо в ходе акции протеста проехал конвой автомобилей и мотоциклов.

По данным правозащитников, после переворота в стране задержаны более 384 человек.

Между тем, по данным СМИ, тревогу у местных жителей вызывает объявленная властями амнистия, под которую подпали 23 тыс. 314 заключенных, и возможный рост преступности из-за освобождения значительного числа осужденных.

Накануне власти вновь ввели в действие закон, требующий от граждан сообщать о ночных гостях и позволяющий силам безопасности задерживать подозрительных лиц и обыскивать объекты частной собственности без предписания суда.

В Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайну объединил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов. Президент США Джо Байден подписал указ о подготовке санкций против лидеров военного переворота в Мьянме. Позже Минфин США сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн, его заместитель Со Вин и еще восемь бывших и нынешних военных чинов оказались под санкциями США.

 

Теги: #мьянма #протесты
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