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13:56 14.02.2021

На концерте под Минском задержали около 70 человек - правозащитники

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На концерте под Минском задержали около 70 человек - правозащитники

Белорусские правоохранительные органы вечером в субботу задержали на базе отдыха "Огонек" неподалеку от Минска несколько десятков участников и зрителей концерта, говорится в сообщении на сайте правозащитного центра "Весна".

"Всего на концерте было задержано 67 человек. Четверых после составления протоколов правонарушения отпустили из Смолевичского РОВД", - говорится в сообщении центра.

Правозащитники отмечают, что также из РОВД были отпущены несовершеннолетние. В отношении задержанных составлены протоколы.

На данный момент правозащитникам известны фамилии 18 из них, в том числе музыкантов.

В правозащитном центре отметили, что вечером 13 февраля планировался концерт белорусских групп "Разбитое сердце пацана", Panska Moc и Ok-Band.

Со своей стороны, в МВД Беларуси заявили, что пресекли несанкционированное мероприятие.

"Вчера вечером сотрудники милиции пресекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики: под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе возле Смолевичей собрались активисты деструктивных телеграм-каналов", - говорится в сообщении в Телеграм-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой в воскресенье.

По данным МВД, всего было задержано 68 человек, включая несовершеннолетних. На взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей.

"На данный момент десять человек отпустили (несовершеннолетних и тех, у кого на иждивении малолетние), с остальными проводится разбирательство. Известно, что участники "концерта" употребляли спиртное, одна из девушек могла находиться в наркотическом опьянении (доставлена на медосвидетельствование)", - говорится в сообщении.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен  Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.

Теги: #концерт #задержан #минск
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