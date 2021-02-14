События

13:45 14.02.2021

Суточный прирост заражений COVID-19 в странах Балтии снизился до 1,4 тыс. случаев

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Суточный прирост заражений COVID-19 в странах Балтии снизился до 1,4 тыс. случаев

В странах Балтии за сутки зарегистрировано 1466 новых случаев коронавируса, 667 из которых - в Эстонии, 424 - в Латвии и 375 в Литве.

В Эстонии за сутки выявлено 667 новых случаев коронавируса, еще четверо зараженных скончались, сообщил в воскресенье департамент здоровья республики. Общее число инфицированных COVID-19 выросло до 52 416, число жертв пандемии в Эстонии достигло 495.

Кумулятивная заболеваемость за 14 дней на 100 тыс. человек в республике составила 622,81 случаев. Как минимум одна доза вакцины от коронавируса введена 46 152 жителям Эстонии, курс вакцинации завершен у 22 284 человек.

В Латвии за сутки выявлено 424 новых случая COVID-19, еще восемь заболевших умерли, сообщает агентство BNS со ссылкой на центр профилактики и контроля заболеваний республики. С начала пандемии в Латвии коронавирус выявлен у 76 706 человек, умер 1 451 человек, что составляет 1,9% от общего числа инфицированных.

Согласно расчетам агентства BNS, за 14 дней COVID-19 в Латвии подтвержден у 10 465 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 тыс. жителей составляет 548,6 случая.

Бюро вакцинации Латвии, которое координирует создание кабинетов вакцинации, поставки вакцин, формирование очередей и коммуникацию с населением, переходит на удаленный режим работы из-за заражения COVID-19 одного из сотрудников, сообщает новостной портал Delfi.ru со ссылкой на соцсети координатора по вопросам коммуникации бюро Иеву Стуре.

В Литве за сутки коронавирус подтвержден у 375 человек, еще 13 человек скончались от этой инфекции, сообщает Delfi.ru со ссылкой на департамент статистики республики. С начала пандемии в Литве заболели 190 724 человека. Количество новых случаев за 14 дней на 100 тыс. человек в республике составляет 273,6. Доля положительных тестов за неделю составляет 7,2%, а у 8,7% людей уже может быть иммунитет, уточняют в департаменте статистики.

 

Теги: #covid_19 #балтия
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