События

13:32 14.02.2021

Под Новолуганским погибли трое украинских военных

1 мин читать
Под Новолуганским погибли трое украинских военных

Трое украинских военнослужащих погибли в воскресенье, подорвавшись на взрывном устройстве возле поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

"14 февраля неподалеку от населенного пункта Новолуганское, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Командование оперативно-тактической группировки "Север" выражает соболезнования родным и близким погибших.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

По данным штаба Операции Объединенных сил, в течение минувших суток, 13 февраля, российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, при этом обошлось без потерь. С начала суток 14 февраля по состоянию на 7.00 нарушений режима прекращения огня не было.

 

Теги: #военные #оос #гибель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:38 14.02.2021
Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

17:46 13.02.2021
На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим тишины в субботу – штаб ООС

На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим тишины в субботу – штаб ООС

07:40 13.02.2021
Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, ранение получил украинский военнослужащий

Российские наемники на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины за сутки, ранение получил украинский военнослужащий

18:19 12.02.2021
На Донбассе российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано применение БПЛА – штаб ООС

На Донбассе российские наемники семь раз нарушили режим прекращения огня, зафиксировано применение БПЛА – штаб ООС

17:16 12.02.2021
Зеленский поблагодарил послов Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции за визит в зону ООС: своими глазами увидели, что такое война на Донбассе

Зеленский поблагодарил послов Франции, Германии, США, Канады, Великобритании и Швеции за визит в зону ООС: своими глазами увидели, что такое война на Донбассе

16:17 12.02.2021
В Соломенском районе Киева на детской площадке произошел взрыв, погиб мужчина - полиция

В Соломенском районе Киева на детской площадке произошел взрыв, погиб мужчина - полиция

15:40 12.02.2021
Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец ВСУ

Возле Павлополя на неизвестном взрывном устройстве подорвался боец ВСУ

07:30 12.02.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли два украинских бойца

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, погибли два украинских бойца

00:40 12.02.2021
На Донбассе в четверг погиб еще один боец ВСУ

На Донбассе в четверг погиб еще один боец ВСУ

18:37 11.02.2021
Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб боец ВСУ

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб боец ВСУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и ОАЭ подписали меморандумы о признании водительских прав, инвестициях в агропром и развитии туризма

В Украине за сутки 3 094 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 2 002 человека – Степанов

Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу

На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим тишины в субботу – штаб ООС

Рекомендации МВФ будут учтены в законопроекте об усовершенствовании корпуправления в банках – глава НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

В начале недели в Украине обильных снегопадов не ожидается, во вторник сильно похолодает

В Беларуси за сутки выявлено 1658 случаев COVID-19

Украина и ОАЭ подписали меморандумы о признании водительских прав, инвестициях в агропром и развитии туризма

В Японии разрешили применять вакцину Pfizer от COVID-19

За сутки COVID-19 заболели 82 жителя Киева

От переохлаждения умер житель Львовской области, еще два человека госпитализированы

Археологи обнаружили в Египте, вероятно, самую древнюю пивоварню в мире

В ВСУ за сутки заболел COVID-19 21 человек

Из-за аварии на коммуникациях "Киевводоканала" ограничено движение транспорта на улице Хоткевича и Попудренко

В Одесской области 15 детей и взрослый заболели гепатитом А

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА