Под Новолуганским погибли трое украинских военных

Трое украинских военнослужащих погибли в воскресенье, подорвавшись на взрывном устройстве возле поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области, сообщается на странице оперативно-тактической группировки "Север" в Facebook.

"14 февраля неподалеку от населенного пункта Новолуганское, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Командование оперативно-тактической группировки "Север" выражает соболезнования родным и близким погибших.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

По данным штаба Операции Объединенных сил, в течение минувших суток, 13 февраля, российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня, при этом обошлось без потерь. С начала суток 14 февраля по состоянию на 7.00 нарушений режима прекращения огня не было.