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13:20 14.02.2021

В начале недели в Украине обильных снегопадов не ожидается, во вторник сильно похолодает

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В начале недели в Украине обильных снегопадов не ожидается, во вторник сильно похолодает

Небольшой снег ожидается в понедельник, 15 февраля, в западных, Житомирской и Винницкой областях, температура воздуха в течение суток 4-9° мороза, сообщает Укргидрометцентр.

На остальной территории страны - без существенных осадков; температура воздуха ночью 9-14°, на северо-востоке 15-20°, днём 5-10° мороза; в южных областях ночью 5-10°, днём 0-5° мороза.

На дорогах большинства областей гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в Прикарпатье, днем в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 10-12°, днем 6-8° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время метеорологических наблюдений 15 февраля самая высокая температура воздуха была зафиксирована на отметке +11,7°С в 2016 году, а самая низкая ночью – на отметке -27,3°С в 1911 году.

Во вторник, 16 февраля, ожидается холодная без осадков погода с температурой воздуха ночью 16-21°, на северо-востоке страны до 26° мороза, днём 8-13° мороза; в южной части и на Закарпатье ночью 9-14°, днём 3-8° мороза (на Закарпатье около 0°).

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве - холодная без осадков погода с температурой ночью 16-18°, днём 9-11° мороза.

Теги: #погода #прогноз
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