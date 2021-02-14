За сутки COVID-19 заболели 82 жителя Киева

За прошедшие сутки заболели COVID-19 82 жителя Киева, 10 человек умерли, выздоровели – 282, сообщил мэр Виталий Кличко.

"82 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в городе 2514 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 131 949", - написал Кличко в своем Telegram-канале в воскресенье.

Он отметил, что в больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Выздоровели за прошедшие сутки 282 человека. Преодолели коронавирус 87 тыс. киевлян.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 18, Деснянском - 15, Печерском и Оболонском районах - по 12 случаев", - подчеркнул Кличко.