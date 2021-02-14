События

11:08 14.02.2021

От переохлаждения умер житель Львовской области, еще два человека госпитализированы

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От переохлаждения умер житель Львовской области, еще два человека госпитализированы

За минувшие сутки один житель Львовской области умер от переохлаждения, еще двое госпитализированы, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

"В реанимационное отделение Золочевской районной больницы в тяжелом состоянии поступил житель Золочева, 1951 г.р., с диагнозом "общее переохлаждение, обморожение верхних и нижних конечностей". В дальнейшем потерпевший умер в реанимационном отделении больницы", – указано в сообщении.

Также 13 февраля в Новояричевскую больницу доставили двух жителей села Новосилки Львовского района с обморожениями пальцев рук второй-четвертой степени.

Как сообщалось, на протяжении нескольких дней во Львовской области были сложные погодные условия – сильные снегопады, порывы ветра до 14 м/с, гололедица.

Теги: #жертвы #погода #львовская_область
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