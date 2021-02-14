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11:17 14.02.2021

За сутки  заболели COVID-19 82 жителя Киева, 10 человек умерли - Кличко

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За сутки  заболели COVID-19 82 жителя Киева, 10 человек умерли - Кличко

За прошедшие сутки заболели COVID-19 82 жителя Киева, 10 человек - умерли, выздоровели – 282 человека, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"82 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 10 человек. Всего за период пандемии в городе 2 514 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 131 949", - написал Кличко в своем Telegram-канале в воскресенье

Кличко отметил, что в больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Выздоровели за  прошедшие сутки 282 человека. Преодолели коронавирус 87 000 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком районе - 18, Деснянском - 15 и Печерском и Оболонском районах - по 12 случаев", - подчеркнул Кличко.

Источник: https://t.me/vitaliy_klitschko

Теги: #киев #коронавирус #статистика #украина
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