В ВСУ за сутки заболел COVID-19 21 человек

21 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 зафиксирован в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеют 540 человек, сообщается на странице командования Медицинских сил ВСУ в воскресенье.

Согласно сообщению, за сутки госпитализированы четверо заболевших, остальные находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех заболевших состояние здоровья удовлетворительное.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 15443 человека, летальных случаев - 44.

Летальных случаев на минувшие сутки не было.