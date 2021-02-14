Из-за аварии на коммуникациях "Киевводоканала" ограничено движение транспорта на улице Хоткевича и Попудренко

Из-за аварии на ул. Попудренко, 52, произошел порыв на водопроводе, частично подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича, ограничено движение трамваев и автомобилей, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На ул. Попудренко, 52, произошел порыв на водопроводе. Подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича. На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед. Ремонтом водопроводной сети занимается ЗАО АК "Киевводоканал", - говорится в сообщении на сайте КГГА в воскресенье утром.