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10:37 14.02.2021

Из-за аварии на коммуникациях "Киевводоканала" ограничено движение транспорта на улице Хоткевича и Попудренко

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Из-за аварии на коммуникациях "Киевводоканала" ограничено движение транспорта на улице Хоткевича и Попудренко

Из-за аварии на ул. Попудренко, 52, произошел порыв на водопроводе, частично подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича, ограничено движение трамваев и автомобилей, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На ул. Попудренко, 52, произошел порыв на водопроводе. Подтоплены улицы Попудренко и Хоткевича. На месте работает техника и бригады ДЭУ Деснянского района, которые убирают лед. Ремонтом водопроводной сети занимается ЗАО АК "Киевводоканал", - говорится в сообщении на сайте КГГА в воскресенье утром.

 

Теги: #киев #кгга #авария
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