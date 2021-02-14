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09:18 14.02.2021

На горе Поп Иван Черногорский морозно и облачно

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На горе Поп Иван Черногорский морозно и облачно

Температура воздуха на горе Поп Иван Черногорский (одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в воскресенье утром -18°С, видимость до 50 м.

"По состоянию на 8:30 14.02.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -18°С, ветер северо-восточный, 8-9 м/с, облачно. Ограниченная видимость до 50 м", - говорится в сообщении на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в соцсети Facebook.

В Киеве температура воздуха -8°С, местами незначительный снег.

Теги: #гора_пип_иван #погода
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