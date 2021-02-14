В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей.

"По данным Укргидрометцентра, 14 февраля, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность. По информации Закарпатского областного центра по гидрометеорологии 13 - 14 февраля на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (III уровень)", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС в воскресенье утром.