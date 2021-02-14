События

08:57 14.02.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 108,5 млн, число жертв - 2,39 млн - университет Хопкинса

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 108,5 млн, число жертв - 2,39 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 108 млн 535 тыс. 739 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 393 тыс. 703, выздоровели более 80 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлен 27 млн 574 тыс. 201 инфицированный COVID-19, зафиксировано 484 тыс. 200 летальных исходов, излечились около 18 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 904 тыс. 940, число скончавшихся - 155 тыс. 642, поправились около 11 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 809 тыс. 754 заболевших, из них умерли 238 тыс. 532 человека, вылечились более 8,7 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 308,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 493 человека, Индии - 112, Бразилии - 1 тыс. 118.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:31 14.02.2021
В крупнейшем городе Новой Зеландии на три дня введут карантин после выявления трех случаев COVID-19

В крупнейшем городе Новой Зеландии на три дня введут карантин после выявления трех случаев COVID-19

08:34 14.02.2021
В Украине за сутки 3 094 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 2 002 человека – Степанов

В Украине за сутки 3 094 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 2 002 человека – Степанов

06:25 14.02.2021
Суточный прирост заражений COVID-19 снижается в Азербайджане

Суточный прирост заражений COVID-19 снижается в Азербайджане

19:23 13.02.2021
Администрация Байдена призывает КНР обнародовать все данные о COVID-19

Администрация Байдена призывает КНР обнародовать все данные о COVID-19

18:15 13.02.2021
Минздрав на следующей неделе ожидает поступление вакцины AstraZeneca, Pfizer пока задерживается Ляшко

Минздрав на следующей неделе ожидает поступление вакцины AstraZeneca, Pfizer пока задерживается Ляшко

17:05 13.02.2021
Минздрав готовится к проведению исследования наличия антител к COVID-19 у украинцев – Ляшко

Минздрав готовится к проведению исследования наличия антител к COVID-19 у украинцев – Ляшко

13:29 13.02.2021
Глава британского Минздрава надеется, что COVID-19 до конца года станет малоопасной болезнью

Глава британского Минздрава надеется, что COVID-19 до конца года станет малоопасной болезнью

12:36 13.02.2021
В Киеве за сутки выявили 320 новых заболевших коронавирусом – Кличко

В Киеве за сутки выявили 320 новых заболевших коронавирусом – Кличко

08:40 13.02.2021
В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

08:22 13.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 108 млн, число жертв достигло 2,38 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 108 млн, число жертв достигло 2,38 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 3 094 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 2 002 человека – Степанов

Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу

На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим тишины в субботу – штаб ООС

Рекомендации МВФ будут учтены в законопроекте об усовершенствовании корпуправления в банках – глава НБУ

Допрос директора НАБУ Сытника отменяется - генпрокурор

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одесской области 15 детей и взрослый заболели гепатитом А

На горе Поп Иван Черногорский морозно и облачно

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Вследствие непогоды обесточены 11 населенных пунктов в 2 областях Украины – ГСЧС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Костел капуцинов и галерею Возницкого во Львове открыли для посетителей – Ткаченко

Главным вопросом предстоящего саммита G7 станет борьба с пандемией - канцелярия британского премьера

Президент Ирана предупреждает о четвертой волне COVID-19

Трамп назвал провалившуюся попытку импичмента "охотой на ведьм"

Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА