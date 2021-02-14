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07:38 14.02.2021

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 13 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям из подствольных гранатометов. Такое же оружие противник использовал против наших защитников и неподалеку Старогнатовки… На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ. Боевых потерь среди наших защитников не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 14 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинам, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/

Теги: #оос #сводка #украина
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