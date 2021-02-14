Суточный прирост заражений COVID-19 снижается в Азербайджане

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 155 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 231 тыс. 955, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 191 новом больном за сутки.

По данным ведомства, скончались еще пять человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 тыс. 178 человек.

Число переболевших коронавирусной инфекцией в стране составляет 226 тыс. 514 человек.