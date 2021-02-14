События

06:25 14.02.2021

Суточный прирост заражений COVID-19 снижается в Азербайджане

1 мин читать
Суточный прирост заражений COVID-19 снижается в Азербайджане

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 155 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 231 тыс. 955, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 191 новом больном за сутки.

По данным ведомства, скончались еще пять человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 тыс. 178 человек.

Число переболевших коронавирусной инфекцией в стране составляет 226 тыс. 514 человек.

Теги: #данные #коронавирус #заражения #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:23 13.02.2021
Администрация Байдена призывает КНР обнародовать все данные о COVID-19

Администрация Байдена призывает КНР обнародовать все данные о COVID-19

18:15 13.02.2021
Минздрав на следующей неделе ожидает поступление вакцины AstraZeneca, Pfizer пока задерживается Ляшко

Минздрав на следующей неделе ожидает поступление вакцины AstraZeneca, Pfizer пока задерживается Ляшко

17:05 13.02.2021
Минздрав готовится к проведению исследования наличия антител к COVID-19 у украинцев – Ляшко

Минздрав готовится к проведению исследования наличия антител к COVID-19 у украинцев – Ляшко

13:29 13.02.2021
Глава британского Минздрава надеется, что COVID-19 до конца года станет малоопасной болезнью

Глава британского Минздрава надеется, что COVID-19 до конца года станет малоопасной болезнью

12:36 13.02.2021
В Киеве за сутки выявили 320 новых заболевших коронавирусом – Кличко

В Киеве за сутки выявили 320 новых заболевших коронавирусом – Кличко

08:40 13.02.2021
В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

08:22 13.02.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 108 млн, число жертв достигло 2,38 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 108 млн, число жертв достигло 2,38 млн

22:00 12.02.2021
В Украине сформировано 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией населения – Тимошенко

В Украине сформировано 600 мобильных групп, которые будут заниматься вакцинацией населения – Тимошенко

21:19 12.02.2021
Пекин отказался предоставлять ВОЗ исходные данные о ранних случаях COVID-19 в Китае - газета

Пекин отказался предоставлять ВОЗ исходные данные о ранних случаях COVID-19 в Китае - газета

20:28 12.02.2021
Италия ужесточает ограничения из-за COVID-19: перемещения между регионами запрещены до 25 февраля

Италия ужесточает ограничения из-за COVID-19: перемещения между регионами запрещены до 25 февраля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу

На Донбассе российские наемники два раза нарушили режим тишины в субботу – штаб ООС

Рекомендации МВФ будут учтены в законопроекте об усовершенствовании корпуправления в банках – глава НБУ

Допрос директора НАБУ Сытника отменяется - генпрокурор

В Украине за сутки 5 182 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 6 144 человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Вследствие непогоды обесточены 11 населенных пунктов в 2 областях Украины – ГСЧС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Костел капуцинов и галерею Возницкого во Львове открыли для посетителей – Ткаченко

Главным вопросом предстоящего саммита G7 станет борьба с пандемией - канцелярия британского премьера

Президент Ирана предупреждает о четвертой волне COVID-19

Трамп назвал провалившуюся попытку импичмента "охотой на ведьм"

Сенаторы США не стали объявлять импичмент Трампу

Ермак назвал причины падения рейтинга Зеленского

Руководитель Офиса президента: объединение с большинством фракции "Батькивщина" возможно, но пока конкретных договорённостей нет

Россия с первого дня вооруженного конфликта на Донбассе не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать - МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА