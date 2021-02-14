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04:16 14.02.2021

Костел капуцинов и галерею Возницкого во Львове открыли для посетителей – Ткаченко

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Отреставрированные в рамках программы "Большая реставрация" Костел капуцинов и галерею Возницкого во Львове открыли для посетителей, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"В прошлом году в Костеле капуцинов упала часть крыши. Как оказалось, он была перекрыт еще в 1950-х годах. Мы в МКИП оперативно среагировали и при поддержке правительства, местной и областной власти реализовали первый этап восстановления крыши 2600 кв. м. конструкции были полностью заменены и снабжены защитой от молний и пожара и дополнительно укреплены. Это позволило спасти более 12 000 единиц фонда. Также отреставрировали сиґнатурку над основной частью храма", - написал Ткаченко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

По словам министра, ремонт крыши является первым этапом в работах. Далее следует реставрация фасадов монастыря и костела, ограждения, двух часовен и зданий, входящих в комплекс монастыря.

Кроме того, министр рассказал, что после завершения реконструкции галереи Возницкого во Львове обновлена ее экспозиция.

"В рамках сотрудничества здесь восстановили не только внутренние экстерьеры и экспозиции, а и внешние, включая фасадами здания. 1/4 средств на реставрацию поступило от государства, а другие - галерея заработала сама. Иногда люди ошибочно считают, что музей - организация, которая не может достойно зарабатывать. Оказывается, может, и даже больше - способен заработать большую сумму, благодаря спросу", - подчеркнул Ткаченко.

"Впереди еще множество других объектов, которые сейчас в процессе отбора Экспертным Советом. И мы - на правильном пути", - подытожил он.

Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

 

Теги: #львов #костел #украина #реставрация
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